JUVENTUS MANCHESTER CITY INTER GABRIEL JESUS / Il Manchester City è pronto ad un sacrificio importante pur di mettere le mani su Joao Felix, astro nascente del calcio portoghese e seguito pure dalla Juventus.

Il club inglese, come si legge su 'A Bola', è pronto a sbaragliare la concorrenza per il 19enne ma prima deve cedere - e non a prezzo di saldo -: il brasiliano ha vissuto una stagione da alternativa di lusso, entrando spesso a partita in corso ma riuscendo comunque a mettere insieme 22 reti. Un bottino che fa sperare al club di Manchester di poter strappare una cifra importante (si parla di 70 milioni di euro) per la sua cessione, gli aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui . Il giovane brasiliano fa gola a diversi club: in passato è stato accostato a. Le due italiane potrebbero farsi avanti visto che sono entrambe alla ricerca di nuovi attaccanti: Gabriel Jesus ha un ingaggio ancora alla portata di circa 5 milioni di euro l'anno.