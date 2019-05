PREMIER LEAGUE MANCHESTER CITY LIVERPOOL / Manchester City 95, Liverpool 94: il rush finale in Premier League si preannuncia bollente con gli ultimi 90' minuti decisivi per la corsa al titolo. Alle 16 di questo pomeriggio partiranno le gare che decideranno la squadra campione d'Inghilterra: Guardiola va su campo del Brighton, già salvo, forte del punticino di vantaggio; il Liverpool ospita invece il Wolverhampton, sicuro del settimo posto in classifica (accesso ai preliminari di Europa League salvo vittoria del Watford in FA CUP).

Vediamo quali sono tutte o quasi le combinazioni possibili, partendo dalla meno probabile: lo spareggio. Ipotesi ancora possibile nel caso in cui il Manchester City dovesse perdere 4-0 e il Liverpool pareggiare 4-4: in quel caso le due squadre si ritroverebbero con punti, differenza reti e gol segnati in perfetta parità.

VINCE IL MANCHESTER CITY SE...

- Batte il Brighton

- Pareggia e il Liverpool non vince

- Perde con meno di cinque gol di scarto e il Liverpool pareggia

- Perde e il Liverpool perde

VINCE IL LIVERPOOL SE...

- Vince e il Manchester City perde

- Vince e il Manchester City pareggia

- Pareggia e il Manchester City perde con almeno cinque gol di scarto

