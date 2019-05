FIORENTINA DELLA VALLE / "Chi crea questo clima ostile e violento vuole destabilizzare squadra e società". Sono alcune delle parole della lettera che Diego Della Valle, patron della Fiorentina, ha riservato ai tifosi e alla città. Il rapporto tra la proprietà e i supporters è sempre più scricchiolante e nella sfida di ieri contro il Milan sono arrivati fischi e contestazioni. "Chi grida che dobbiamo andarcene dimentica che avevamo messo a suo tempo la società a disposizione, ma non si è visto nessuno.

Ora sareste pronti a farvene carico in maniera seria? Urlate di plusvalenze e braccini corti, ma quale film avete visto? Dopo la fine del campionato ci saranno molte cose che vorremo affrontare con chiarezza e civiltà" si legge nella lettera pubblicata da 'La Nazione'. Della Valle non risparmia poi un attacco al sindaco: "Si parla sempre del nuovo stadio. Volevamo costruirlo per dare forza alla società, ma da anni veniamo coinvolti in beghe locali dove tutti si azzuffano. Abbiamo aspettato i tempi dettati da altri". La replica del primo cittadino: "Mi sembra ragionevole attendere la fine del campionato, visto che la Fiorentina ancora deve salvarsi...".