MILAN BERARDI / Domenico Berardi ha vissuto una stagione soddisfacente con la maglia del Sassuolo, pur senza picchi verso l'alto ed ora è atteso probabilmente da un'altra estate di mercato. Nelle scorse stagioni è stato spesso vicino all'addio ma alla fine ha scelto sempre di restare in neroverde.

Questa volta le cose potrebbero essere diverse: per aggiornamenti in tempo reale clicca qui . Lo dice lo stesso attaccante in un'intervista alla 'Gazzetta Sportiva': "A quei tempi non ero pronto: per questo ho scelto di restare qui e non sento di aver perso tempo. Adesso mi sento contento di me stesso: anzitutto perché sono più completo e non sono più una testa calda".

Berardi è legatissimo ad Eusebio Di Francesco, indicato come possibile futuro allenatore del Milan: logico pensare quindi ad un possibile interesse dei rossoneri per l'attaccante calabrese. Il calciatore questa volta è pronto al sì': "Se arriverà un'offerta, che sia del Milan o di un altro club, la valuterò con la mia società. E se sentirò che è la proposta giusta, da prendere al volo, questa volta dirò al Sassuolo: la prendo".

