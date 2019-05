JUVENTUS NAPOLI MENDY / Se non una rivoluzione, una ventata di novità: al di là di come finirà la questione Allegri, la prossima stagione la Juventus partirà con diverse facce nuove con gli esterni che potrebbero essere completamente rinnovati. Cancelo ed Alex Sandro sono nel mirino delle big e così non mancano gli obiettivi seguiti dai bianconeri. Le novità in tempo reale disponibili cliccando qui.

Ad esempio dovesse concretizzarsi la cessione del brasiliano, la Juventus punterebbe in maniera forte su Ferland, 23 anni, terzino sinistro del Lione. Come riferisce 'TuttoSport', i buoni rapporti trae il(con i francesi si parla anche di Ndombele) potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto alla concorrenza dianche se ci sarà poi da fare i conti con una valutazione non certo bassa: il Lione, infatti, chiede per Mendy una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro.