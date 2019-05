LAZIO TARE INZAGHI / La finale di Coppa Italia si avvicina, ma in casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al proprio tecnico. Simone Inzaghi, in scadenza di contratto nel 2020, non si è soffermato sul proprio futuro, sottolineando semplicemente il proprio attaccamento alla maglia e alla società. A tal proposito la stessa società si è espressa attraverso le parole del ds Tare: "Simone gode della nostra fiducia.

Sa di avere il nostro supporto e se poi mercoledì dovessimo vincere conquisteremmo un trofeo che tanti club da anni sognano ma non riescono a vincere".

Come però riporta il 'Corriere dello Sport', i bilanci e i piani futuri della squadra capitolina possono dipendere fortemente dalla conquista o meno della Coppa Italia. Il tecnico però non pensa che una sola gara debba decidere il lavoro di questi anni: "Il giudizio sul lavoro svolto va dato valutando i tre anni, non solo la finale". Nel frattempo né lui né la società hanno sgombrato i dubbi: dopo la finale di mercoledì contro l'Atalanta, potrebbe essere tutto più chiaro.

