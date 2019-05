JUVENTUS AGNELLI ALLEGRI / "La prossima settimana ci vedremo": per l'incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli è lo stesso allenatore della Juventus a dare il via al countdown. Questione di giorni e il futuro dell'allenatore toscano sarà più chiaro: "Ho già detto al presidente che voglio restare" le parole dell'allenatore ieri in conferenza che ha anche svelato di aver "in mente da sei mesi cosa serve alla squadra".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tutto deciso allora? Non proprio: anche se la conferma di Allegri alla guida della Juventus è al momento l'ipotesi più plausibile , non tutto è già scritto. Perché allenatore e presidente dovranno guardarsi negli occhi e portare le rispettive posizioni al confronto: le richieste di Allegri sia in termini di acquisti e cessioni (ce ne saranno diverse, anche di peso) che di contratto, la risposta del club in un faccia a faccia che non è escluso che possa portare alla separazione. Anche perché, riferisce 'TuttoSport', in casa Juventus è aperta la discussione sulla necessità di dare uno scossone all'ambiente: che arrivi dall'addio di Allegri? Ancora pochi giorni, il conto alla rovescia è partito...