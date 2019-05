INTER ICARDI DZEKO LUKAKU / La certezza, se di certezza si può parlare nel pazzo mondo del calciomercato, è che Mauro Icardi il prossimo anno non vestirà la maglia dell'Inter. Le ultimissime di calciomercato disponibili cliccando qui. Tutti gli indizi accumulati in mesi di polemiche portano ad un addio con due interrogativi che si aprono ora per la società nerazzurra: a chi cedere l'argentino e chi prendere al suo posto.

Domande che portano a Parigi dove c'è un'altra società che in estate dirà addio al suo bomber () per acquistarne un altro: chi?

Icardi è tra gli obiettivi del club parigino ma, come raccontato da Calciomercato.it, la destinazione più plausibile al momento è la Juventus. Al posto dell'ex capitano i nerazzurri pensano ad Edin Dzeko della Roma: anche lui corteggiato dal Paris Saint-Germain ma con la tempistica che favorisce i nerazzurri visto che, si legge sulla 'Gazzetta Sportiva, a Parigi vorrebbero aspettare la cessione del Matador e pensano ad una trattativa non immediata. Le due italiane inveci potrebbero imbastire un affare rapido da chiudere prima della fine di giugno per esigenze di FFP anche se le valutazioni differiscono: 20 la richiesta della Roma, 10-12 quella dell'Inter. Possibile che nella trattativa venga inserito anche qualche giovani.

Infine, Lukaku: l'attaccante belga piace molto a Conte e vorrebbe trasferirsi in Italia ma la sua aspirazione potrebbe non essere soddisfatta, almeno in nerazzurro. Anche su di lui c'è il Psg a completare l'intreccio sull'asse Milano-Parigi.

