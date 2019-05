Neymar, look ed esultanza alla 'Karate Kid': risposta alla squalifica?

PSG NEYMAR ESULTANZA /Dopo aver ricevuto la notizia delle tre giornate di squalifica che gli impediranno di giocare le ultime due gare di Ligue1 e la Supercoppa di Francia in programma ad agosto, Neymar è sceso in campo ieri contro l'Angers per l'ultima partita della sua stagione.

Il brasiliano ha deciso di utilizzare, come fa spesso, un look eccentrico, disputando la sfida con una vistosa bandana. Ilha vinto la gara 2-1 e l'ex Barcellona ha aperto le marcature al 20' (di Tait e Di Maria le altre reti), con un'esultanza speciale che ricordava il protagonista del film "Karate Kid", perfettamente in linea con il suo particolare accessorio sfoggiato oggi. Probabile che l'attaccante abbia voluto così rispondere alle polemiche per il colpo dato al tifoso durante la premiazione della Coppa di Francia persa col Rennes e costatogli la lunga sanzione.