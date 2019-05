JUVENTUS RUBEN DIAS MANCHESTER UNITED / Il Manchester United rompe gli indugi e va all'assalto di Ruben Dias: il giovane difensore portoghese del Benfica continua ad essere al centro di numerosi voci di calciomercato. Sulle sue tracce c'è anche la Juventus che vede in lui e de Ligt i nomi guisti per ringiovanire la retroguardia: il problema è la folta concorrenza e il prezzo elevato di entrambi i difensore.

In particolare Ruben Dias è legato al club lusitano da un contratto fino al 2022 con una clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro: cifra che il Manchester United, secondo quanto si legge sul 'The Sun', sarebbe pronto a versare per assicurare il calciatore a. La prossima estate i Red Devils cambieranno molto dopo la delusione di questa stagione con la squadra che non prenderà parte alla prossima Champions League: la difesa è uno di quei reparti che subirà le maggiori trasformazioni e Ruben Dias è il prescelto.