Il tecnico del Milan Gennaro Gattusoha commentato la vittoria sulla Fiorentina ai microfoni di 'DAZN': "La Fiorentina ti crea sempre problemi, ha giocatori veloci e di grandissima qualità. Nella ripresa abbiamo palleggiato meno e rischiato di pareggiare dopo un buon primo tempo, ora però pensiamo al Frosinone visto che ci sono ancora sei punti a disposizione e dobbiamo credere alla Champions. Il rammarico c'è, abbiamo perso tanti punti per strada, avevamo fatto la bocca al ritorno in Champions ma non dobbiamo arrenderci, pensiamo a preparare bene le prossime partite".

BAKAYOKO - "Quando dico che non porto rancore è vero, lo porto solo verso chi non rispetta il gruppo.

Se qualcuno mi manda a quel paese si guarda avanti, la priorità è il Milan, sono fatto così. La mia carriera mi ha insegnato questo: mi arrabbio quando non c'è rispetto tra compagni. Con lui era finita già il giorno dopo, ho sempre pensato che lui fosse un calciatore importante".

ABATE - "Gioca bene da tanto tempo, lo ha fatto anche da centrale, un ruolo nuovo per lui, si è fatto trovare pronto. Questa è una squadra che non mi ha mai tradito, altrimenti avrei fatto un passo indietro: è sempre stata viva, abbiamo perso la bussola in alcuni momenti ma quanto fatto quest'anno è tanta roba, non è tutto da buttare".

PIATEK - "Deve aiutare la squadra, si sta muovendo anche bene, ma non poteva continuare con quei ritmi sotto porta, era ovvio".

