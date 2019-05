FIORENTINA MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella ha parlato a 'DAZN' dopo Fiorentina-Milan. Il tecnico viola ha commentato così la sconfitta contro i rossoneri: "La squadra era impaurita, sembrava aspettasse che gli avversari facessero gol. Riparto dalla reazione nel secondo tempo e ci metto anche l'aiuto del pubblico: questa è la vera Fiorentina, questo è lo spirito che serve per costruire il presente e il futuro. Nella prima male ci siamo fatti solo del male. Anche oggi su tre occasioni non siamo riusciti a segnarle. Ho visto una Fiorentina a due facce".

MASOCHISMO - "Si deve partire dall'unità, l'ambiente non aiuta.

Adesso abbiamo fatto del masochismo, ora cerchiamo di ripartire dall'unità vista nel secondo tempo".

PRESTAZIONI - "Abbiamo fatto una buonissima partita con la Juventus, buona con l'Atalanta, bene con il Bologna e non abbiamo mai vinto. E' vero che non siamo fortunati, ma la fortuna va anche da chi l'aiuta: non è un problema di giovani o non giovani. Mancanza di motivazioni? Da quando ci sono io siamo lì e non riusciamo ad avanzare: ora forse c'è qualche obiettivo, speriamo di no con i risultati di domani. Dobbiamo restare uniti e fare quest'ultimo sforzo".

VLAHOVIC E SIMEONE - "Vlahovic sta crescendo molto, ha caratteristiche diverse da Simeone. A me piace molto, lo vedo che ha voglia e qualità: è stata anche una scelta tattica".

GATTUSO - "Eravamo grandi amici, c'è stato questo battibecco mediatico, ma è anche per darvi del lavoro...scherzo".

