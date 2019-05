Juventus, Pochettino apre: "Sarei stupido a restare al Tottenham..."

CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO / Mauricio Pochettino è uno degli obiettivi della Juventus nel caso in cui il matrimonio con Allegri si interrompesse nelle prossime settimane. Il tecnico ha ancora quattro anni di contratto col Tottenham ma oggi, alla vigilia del match con l'Everton, ha ribadito la sua voglia di cambiare aria in attesa dell'incontro col patron Daniel Levy: "Non ho intenzione di iniziare un nuovo capitolo qui senza un progetto, senza idee chiare, senza essere trasparenti.

So bene come funziona questo lavoro, dobbiamo operare in modo diverso. Questo non vuol dire spendere più o meno soldi, ma se vogliamo puntare ogni anno alla finale di Champions abbiamo bisogno di un progetto forse diverso rispetto a quello degli ultimi cinque anni.

L'argentino, come riporta la BBC, ha lanciato un messaggio durissimo alla proprietà: "Saremmo stupidi a pensare che continuando così saremmo in grado di raggiungere altre finali di Champions o di lottare con i migliori club d'Inghilterra. Se vuoi le stesse aspettative di Liverpool, City, United e Chelsea devi darmi strumenti diversi: se non sarà così, se vedrò il club andare avanti nello stesso modo, sarei stupido a restare"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui