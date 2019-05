INTER JOAO MARIO / Tra i calciatori in uscita dall'Inter c'è Joao Mario che in nerazzurro non ha mai convinto: il centrocampista portoghese è corteggiato dal Porto, con Sergio Conceicao che lo stima molto, ma non solo.

Come riferisce 'sportmediaset.it', infatti, anche ildiavrebbe messo il 26enne tra gli obiettivi per la prossima stagione. L'Inter è pronta a lasciar partire Joao Mario a titolo definitivo ma non può realizzare una minusvalenza: ecco perché, il portoghese lascerà il nerazzurro a titolo definitivo soltanto nel caso in cui arrivase un'offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro. Soltanto nel caso in cui non arrivvasse una proposta di questa consistenza, il club lombardo prenderebbe in considerazione un'altra formula per il trasferimento del portoghese.