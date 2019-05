Lazio, infortunio Milinkovic-Savic: le parole di Inzaghi

LAZIO INFORTUNIO MILINKOVIC SAVIC / La Lazio mercoledì sera, nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, si gioca un bel pezzo di stagione e vorrebbe farlo con Milinkovic-Savic in campo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il serbo, infortunatosi durante il primo tempo della sfida col Milan dello scorso 24 aprile subendo una doppia distorsione a caviglia e ginocchio , non è ancora tornato in campo e non ci sono ancora certezze sul suo impiego. Dopo la vittoria sul Cagliari,si è espresso così sul calciatore: "Devo valutare le condizioni di Sergej, dall’allenamento di ieri le risposte non sono state buone, vedremo". Da Formello filtra ottimismo, ma la sua situazione sarà valutata a partire da domani.