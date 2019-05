INTER RAKITIC / Ivan Rakitic all'Inter: da alcuni mesi il nome del croato è stato accostato alla società nerazzurra e negli ultimi giorni i rumors si sono intensificati fino a parlare di una svolta positiva in arrivo. A spegnere i sogni dei nerazzurri ci ha pensato però lo stesso centrocampista del Barcellona che ha scelto Instagram per smentire in maniera secca le voci sul suo futuro: "Vediamo se smettete di inventarvi le cose, lo apprezzerei.

Sono concentrato solo sul, voglio rimanere qui per molti anni e vincere il Doblete. Inoltre, il mio manager si chiama Arturo Canales. Grazie".

Il Barcellona si è già rinforzato a centrocampo con l'arrivo di de Jong, un acquisto che ha fatto pensare ad una possibile partenza di Rakitic: al momento i blaugrana sono concentrati sulla finale di coppa del Re, dopo la quale si programmerà il futuro, partendo dal tecnico Valverde.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui