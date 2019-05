PAGELLE TABELLINO FIORENTINA MILAN / Il Milan passa sul campo della Fiorentina e conquista tre preziosissimi punti in ottica Champions League. Decide Calhanoglu su un assist al bacio di Suso. Flop Muriel. Ecco i voti del match del 'Franchi'.

FIORENTINA

Lafont 6 - Superlativo su una conclusione pericolosa di Calhanoglu e incolpevole sul successivo colpo di testa dello stesso turco che vale l'1-0 ospite.

Laurini 5,5 - È piuttosto bloccato nella propria metà campo e spesso in difficoltà in contenimento. Impreciso anche in fase di disimpegno. Dal 68' Gerson 5,5 - Non riesce ad incidere con il suo ingresso in campo.

Milenkovic 6 - Fa valere la propria fisicità ed è di gran lunga il migliore del suo reparto arretrato. Sempre attento.

Vitor Hugo 5,5 - Si fa trovare spesso fuori posizione e fatica a contenere gli inserimenti di Calhanoglu e compagni.

Biraghi 5 - Piuttosto morbido nel contrastare Suso in occasione del gol rossonero. Inoltre, non è mai pericoloso in zona d'attacco.

Benassi 5,5 - Fatica ad entrare in partita dopo qualche errore di troppo in avvio. Oggetto misterioso in mezzo al campo.

Fernandes 6 - Gestisce la palla con buona tecnica e semplicità davanti alla propria difesa senza correre rischi. Dal 74' Vlahovic 5,5 - Mai pericoloso dalle parti di Donnarumma nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Dabo 5,5 - Sbaglia diversi palloni e non riesce ad incidere in zona d'attacco. Sottotono. Dall'84' Norgaard s.v.

Mirallas 5,5 - Offre qualche buono spunto nella ripresa dopo un primo tempo da dimenticare. Non basta però a scardinare la retroguardia rossonera.

Muriel 5 - Mai in partita e realmente pericoloso dalle parti di Donnarumma. Altro oggetto misterioso nell'ennesima serata da dimenticare per la squadra di Montella.

Chiesa 6 - È l'unico a provare con costanza a dare una scossa ai suoi. Crea diverse situazioni pericolose nell'uno contro uno e sfiora anche il gol con un destro alto di poco.

All. Montella 5 - Squadra timida e spenta al netto di qualche sussulto ad inizio ripresa.

Involuzione sempre più preoccupante per l'allenatore viola.

MILAN

Donnarumma 6 - Risponde sempre presente nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

Abate 6 - Si limita ad una gara di puro contenimento, risultando però sempre preciso ed efficace in copertura.

Musacchio 6,5 - Blinda la propria area di rigore con l'aiuto del solito Romagnoli, controllando senza problemi uno spento Muriel. Bene anche in disimpegno.

Romagnoli 6,5 - Guida la retroguardia rossonera con ottime letture e autorevolezza. Sempre più leader di questo Milan.

Rodriguez 6 - Si disimpegna con grande applicazione e lucidità senza mai strafare. Diligente.

Kessie 6,5 - Gara di grande corsa e fisicità per il centrocampista ivoriano, che è di fatto dominante in mezzo al campo e arriva in area di rigore con grande facilità.

Bakayoko 6,5 - Vera e propria diga davanti alla difesa e sempre efficace anche nella gestione della palla. Ottima reazione dopo la lite con Gattuso.

Calhanoglu 7 - Trova la sua prima rete di testa firmando un gol pesantissimo che riporta i rossoneri a tre punti di distanza dall'Atalanta di Gasperini. Match-winner.

Suso 6,5 - Mette la sua firma sulla vittoria rossonera con un assist al bacio per Calhanoglu. Decisivo. Dall'81' Castillejo s.v.

Piatek 6 - Gara di sacrificio per l'attaccante polacco in una serata in cui ha davvero pochi palloni giocabili nell'area di rigore avversaria. Dal 74' Cutrone 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e anche copertura ai suoi. Nel finale sfiora anche il gol di destro.

Borini 6 - Solita prestazione generosa sull'out di sinistra, anche in fase di contenimento. Senza infamia e senza lode. Dall'88' Laxalt s.v.

All. Gattuso 6,5 - Tre punti d'oro più che meritati per quanto fatto vedere soprattutto nella prima frazione di gara. La rincorsa Champions continua.

Arbitro: Mariani 6 - Ottima gestione in un match sempre corretto e privo di episodi dubbi o da revisione al Var.

TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 0-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini (68' Gerson), Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes (74' Vlahovic), Dabo (84' Norgaard); Mirallas, Muriel, Chiesa. All. Montella

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso (81' Castillejo), Piatek (74' Cutrone), Borini (88' Laxalt). All. Gattuso

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia)

Marcatori: 36' Calhanoglu (M)

Ammoniti: 34' Biraghi (F), 67' Laurini (F), 79' Donnarumma (M)

Espulsi: -

