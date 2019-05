Inter, guerra Real Madrid-Bale: botta e risposta tra Zidane e agente

REAL MADRID BALE ZIDANE /Zinedine Zidane ha deciso: non vuole più vedere Gareth Bale. Il tecnico del Real Madrid considera il gallese fuori dai suoi piani e lo ha nuovamente lasciato fuori dai convocati, per la seconda volta consecutiva e sempre per ragioni tecniche, in vista della sfida di domani contro la Real Sociedad.

L'agente del calciatore,nei giorni scorsi aveva dichiarato in merito: "Gareth vuole restare a Madrid, ma non se il signor Zidane vuole la stessa cosa".

Il francese, durante la conferenza stampa di oggi, ha risposto così a chi gli ha chiesto un commento alle parole del rappresentante: "Non voglio rispondere. Io sono l'allenatore, lui fa il suo lavoro. Se ho parlato con Bale? Questo resta tra noi: potremmo aver parlato, oppure no". L'attaccante è stato accostato nelle scorse settimane anche all'Inter, che però dovrebbe chiedergli un forte sconto sull'ingaggio da 15 milioni netti che attualmente percepisce al Bernabeu.

