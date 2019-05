INTER NEYMAR/ Nelle ultime ore sta circolando una notizia in merito ad una possibile trattativa dell'Inter per Neymar, stella del PSG e della nazionale brasiliana.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A riportarlo è stato il portale 'Don Balon' che ha anche parlato di un'offerta monstre dei nerazzurri per l'ex ala del Barcellona di Luis. Sui social, in particolare su Twitter, è esplosa l'ironia dei fan su questa ipotesi di trasferimento del talento carioca. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!