Serie A, Cagliari-Lazio 1-2: Luis Alberto-Correa, biancocelesti settimi!

SERIE A CAGLIARI LAZIO CORREA LUIS ALBERTO / Con un gol per tempo la Lazio sbriga la pratica Cagliari. Il turnover non frena la squadra di SimoneInzaghi, che batte i sardi grazie alle reti di LuisAlberto e Correa. Non basta ai rossoblu il gol di testa del solito Pavoletti nel finale. Acerbi e compagni scavalcano così il Torino, salendo a 58 punti.

Ora la testa è tutta alla finale dicontro l'

Cagliari-Lazio 1-2: 31' Luis Alberto, 53' Correa, 89' Pavoletti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 73; Atalanta* 65; Inter 63; Milan e Roma 59; Lazio* 58; Torino 57; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal 42; Cagliari* e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa* 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15.

*Una partita in più

