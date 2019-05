DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI FORMAZIONI / Dopo la sconfitta del Genoa in casa dell'Atalanta, Sampdoria-Empoli rappresenta un'occasione importante per i toscani in chiave salvezza. In caso di vittoria, infatti, la squadra allenata da Andreazzoli si porterebbe ad un solo punto dai rossoblu, costretti a sperare in un favore degli eterni rivali blucerchiati.

Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennancer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias.

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA: Juventus punti 89, Napoli 73, Atalanta* 65, Inter 63, Milan* 62, Torino* 60 Roma 59, Lazio* 58, Sampdoria 49, Sassuolo* 42, Spal 42, Fiorentina* 40, Cagliari* 40, Parma 38, Bologna 37, Genoa* 36, Udinese 34, Empoli 32, Frosinone 24, Chievo 15.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui