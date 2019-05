Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>MILAN CUTRONE CHIARUGI/ Leonardo, ex giocatore del Milan, è stato intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' e ha parlato della prossima sessione di calciomercato , in particolare della situazione di Patrick: "Gli suggerisco di non lasciare il club rossonero. Ha un talento enorme e può diventare una figura di spessore per il Milan". Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti estiva---> clicca qui!