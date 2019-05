PAGELLE TABELLINO CAGLIARI LAZIO / La Lazio ritrova la vittoria a quattro giorni di distanza dalla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Decidono Luis Alberto e Correa, veri e propri trascinatori nella trasferta della 'Sardegna Arena'. Non basta al Cagliari il gol realizzato da Pavoletti nei minuti di recupero. Delude Joao Pedro. Ecco i voti del match.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Come al solito tra i migliori dei suoi e decisivo in almeno un paio di interventi in uscita su Caicedo e sulla conclusione di Badelj. Non può nulla, però, sulle conclusioni ben piazzate di Luis Alberto e Correa.

Cacciatore 5 - Gara di grande sofferenza per l'ex Chievo: non regge quasi mai nell'uno contro uno e non riesce ad incidere in zona d'attacco.

Romagna 5 - Soffre la fisicità di Caicedo e la vivacità dei vari Correa e Luis Alberto, che lo mettono costantemente in affanno nella propria area di rigore. Partita piuttosto difficile.

Klavan 6 - Fa meglio del suo compagno di reparto riuscendo a limitare i danni sugli attaccanti biancocelesti. Non si ricordano suoi errori.

Pellegrini 5,5 - È meno propositivo del solito sull'out di sinistra e costretto ad una gara di contenimento. Sottotono.

Deiola 5 - Sua la palla persa che porta al gol del vantaggio di Luis Alberto. Piuttosto spaesato in mezzo al campo.

Cigarini 6 - È di fatto il più pericoloso dei suoi con due buoni conclusioni da fuori che impensieriscono Proto. Dal 57' Bradaric 6 - Buona gestione della palla quando chiamato in causa. Ingresso positivo.

Padoin 5 - È poco coinvolto dai propri compagni e spesso preso in mezzo nelle combinazioni strette degli attaccanti avversari. Gara da dimenticare. Dal 57' Cerri 5,5 - Mai pericoloso dalle parti di Proto nei circa 35 minuti di gioco in cui è chiamato in causa.

Barella 6 - Di gran lunga il migliore del Cagliari nella prima frazione di gara con la sua solita vivacità. Si spegne, però, nella ripresa.

Joao Pedro 5,5 - Un destro ben respinto da Proto nel primo tempo e nulla più: prestazione piuttosto sottotono per il fantasista brasiliano. Dal 78' Castro 6,5 - Subito un assist a referto al rientro dal lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione.

Pavoletti 6,5 - Trova l'ennesimo gol di testa alla prima vera occasione della sua partita, che gli capita però nel recupero.

All. Maran 5,5 - Insufficiente la reazione finale dopo più di un'ora di grande sofferenza.

Squadra rossoblu vistosamente in calo in questo finale di stagione.

LAZIO

Proto 6,5 - Si fa trovare sempre pronto quando è chiamato in causa all'esordio stagionale in Serie A. Provvidenziale nella ripresa su Deiola.

Luiz Felipe 6 - Fa buona guardia nella propria area di rigore senza correre alcun rischio. Bene anche in disimpegno.

Acerbi 6,5 - Guida la retroguardia biancoceleste con la solita sicurezza. Leader.

Radu 6 - Si disimpegna con buona lucidità in una giornata in cui è meno impegnato del solito. Dal 74' Bastos 6 - Entra e garantisce maggiore copertura e fisicità nell'area di rigore biancoceleste.

Marusic 6,5 - Partecipa ad entrambi i gol con l'assist per Luis Alberto e l'imbucata per lo stesso spagnolo in occasione del 2-0 di Correa. Decisivo.

Parolo 6,5 - Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista biancoceleste, come al solito prezioso nella doppia fase di contenimento e ripartenza.

Badelj 6,5 - Propizia il gol del vantaggio con il recupero palla su Deiola e sfiora anche il raddoppio con un gran destro da fuori che termina sulla traversa. Dal 62' Cataldi 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e possesso palla in mezzo al campo.

Luis Alberto 7 - È particolarmente ispirato e guida la sua squadra alla vittoria sbloccando il match con un destro ben piazzato e confezionando l'assist per Correa per il definitivo 2-0. Match-winner. Dall'84' Immobile s.v.

Lulic 6,5 - Stravince il duello con Cacciatore sulla fascia sinistra, dove riesce a creare diverse situazioni pericolose nel corso dei 90 minuti.

Correa 7 - È di fatto incontenibile nell'uno contro uno e a campo aperto. Perfetto il sinistro ad incrociare con cui batte Cragno.

Caicedo 6 - Gara generosa per l'attaccante ecuadoriano, prezioso per i propri compagni in una giornata in cui ha poche occasioni dalle parti di Cragno.

All. Inzaghi 6,5 - Vittoria fondamentale che rilancia la sua Lazio in ottica Europa League e in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini.

Arbitro: Fabbri 6 - Sempre in controllo in un match nel complesso corretto e privo di episodi dubbi o da Var. Non esita ad estrarre i cartellini.

TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO 1-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Klavan, Pellegrini; Deiola, Cigarini (57' Bradaric), Padoin (57' Cerri); Barella; Joao Pedro (78' Castro), Pavoletti. All. Maran

Lazio (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (74' Bastos); Marusic, Parolo, Badelj (62' Cataldi), Luis Alberto (84' Immobile), Lulic; Correa; Caicedo. All. Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna)

Marcatori: 31' Luis Alberto (L), 53' Correa (L), 90'+1 Pavoletti (C)

Ammoniti: 14' Radu (L), 26' Badelj (L), 64' Proto (L), 85' Barella (C)

Espulsi: -

