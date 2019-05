Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>INTER CHIESA JUVENTUS FIORENTINA TERIM/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Fatih, ex commissario tecnico della Turchia, ha parlato di Federico, stella della Fiorentina di: "Non mi sorprende che le grandi squadre del Vecchio Continente siano sulle sue tracce, ha dei colpi da grande e, in alcuni movimenti, mi ricorda anche suo padre". Per le ultime notizie sulla prossima sessione estiva di calciomercato---> clicca qui!