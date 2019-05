Barcellona, futuro Valverde: idee chiare

CALCIOMERCATO BARCELLONA FUTURO / Futuro da scrivere per Ernesto Valverde.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico deldopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League contro ilè stato messo in discussione ma sembra avere le idee chiare: "Ho certamente la forza per andare avanti - riporta 'MundoDeportivo' - So come affrontare la situazione. Ho parlato ieri con il presidente e mi sento supportato"