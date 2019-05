ATALANTA GENOA GASPERINI ADANI ALLEGRI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato della qualità del gioco della sua squadra rispondendo ad una domanda posta da Lele Adani: "La consacrazione la sto avendo ora, che stanno arrivando i risultati.

Il gioco non basta se non viene valorizzato dal risultato. Se giochi bene, però, hai più possibilità di ottenerlo. Se lo chiedi a me è questa la mia filosofia di gioco". Che sia una frecciata a Massimiliano? Viste le ultime schermaglie fra Adani e l'allenatore livornese.