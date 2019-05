PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-GENOA /L'Atalanta conquista altri tre punti fondamentali per la corsa Champions. Primo tempo di studio tra le due squadra. Il Genoa ordinato in copertura concede poco spazio agli affondi bergamaschi. Irrati con l'ausilio del Var annulla due gol alla squadra di Gasperini per fuorigioco di Zapata . Nella ripresa infiamma la partita l'ingresso di Barrow al quale sono bastati minuti per decidere il match. Il giovane gambiano è pero costretto a lasciare il campo per un colpo alla schiena. Ci pensa Castagne a chiudere la partita con un buon inserimento tra i difensori genoani. Prandelli tenta di risollevare la squadra inserendo Pandev, che insieme a Pereira dà una scossa momentanea, andando anche in rete. Il cammino del Genoa si fa sempre più in salita.

ATALANTA

Gollini 6 – Spettatore non pagante. Parate ordinarie, soltanto sul finire della partita si fa trovare pronto su un colpo di testa insidioso di Romero.

Hateboer 6 – Lavoro ostico nel contenere Kouame. Deve staccarsi di più in profondità per attaccare lo spazio.

Djimsiti 6,5 – Gli riesce tutto. Attento in difesa, si propone e partecipa all’azione offensive. In una di queste serve la palla del raddoppio a Castagne.

Palomino 6 – Inizia con qualche affanno che gli costa anche un giallo. Cresce e dà sicurezza al reparto.

Castagne 6,5 – Macinatore della fascia. Si contiene nel primo tempo per affondare nella ripresa. Sua la rete del raddoppio, cross di Djimsiti e inserimento preciso ad anticipare Criscito e Kouame.

deRoon 6 – Fa il suo dovere, partita ordinata. Solito giro palla che velocizza la manovra.

Freuler 6 –Non eccelle ma soddisfa. Con l’uscita di Pasalic si accentra per dare concretezza al centrocampo.

Gosens 6 – Come chiesto da Gasperini occupa meglio la fascia nella ripresa. Più largo, ha spazio e tempo per spingersi in avanti.

Pasalic 5,5 – Posizione ibrida. Non riesce a dare sostanza alla manovra bergamasca, troppo basso gioca lontano da Ilicic e Zapata. Dal 46’Barrow 6,5 – Pronti via, entra e segna. Costretto a lasciare il campo per un dolore al costato. Gli sono comunque bastati quindici minuti per cambiare in positivo il pomeriggio della squadra. Dal 65’ Pessina -

Ilicic 6 – Innegabili le giocate di qualità ma senza Gomez gioca più da solista. Svogliato e qualche errore di troppo. Più concentrato nella ripresa, buone palle per i compagni in zona offensiva. Dal 89' ibanez sv

Zapata 6– Lotta con il fisico per tenere palla e posizione. Segna ma in fuorigioco, Irrati annulla giustamente il suo gol.

All. Gasperini 6,5 – Altri tre punti per la conquista del quarto posto. Determinante l’inserimento di Barrow che ha sbloccato la partita. Nel complesso solita squadra compatta.

GENOA

Radu 5 – Incerto sul gol di Barrow, ci mette la mano ma con poca convinzione. Incolpevole sulla rete di Castagne.

Biraschi 5,5 – Un po’ anonimo sulla fascia.

Poca spinta in fase offensiva senza buoni risultati.

Romero 6 – Fa spaventare Prandelli a metà del primo tempo per un affaticamento ma si riprende e continua il match con attenzione. Più piccolo di Zapata non si fa intimidire e lotta con lui. Giallo ingenuo nei minuti finali che gli farà saltare il prossimo match. Per gran parte del secondo tempo gioca da attaccante aggiunto, bel tacco per il gol di Pandev.

Zukanovic 5 – Dopo una prima parte del match ordinata, si fa sorprendere da Barrow appena entrato. Disattenzione che costa caro. Dal 56’ Pereira - qualche spunto individuale niente di più.

Criscito 5,5 – Ben posizionato su Ilicic e intelligenti scelte di tempo per chiudere gli spazi sull’esterno. Dormita clamorosa su Castagne nel gol del raddoppio. Dopo l’errore cala anche d’intensità.

Lerager 5 - Non soddisfa le aspettative di Prandelli. Ininfluente in mezzo al campo. Dal 50’ Pandev 6 –entra subito in partita, cerca di dare velocità alla squadra. Tacco di Romero che mette in porta con facilità.

Radovanovic 5 – Privo di sostanza. Con il passare dei minuti perde anche di lucidità.

Veloso 5,5 – Troppo poco quello che si è visto in campo. Sottotono e poco incisivo. Prova giusto qualche tiro dalla distanza senza essere preciso.

Bessa 6 – Si danna tanto e corre su e giù per il centrocampo. Per tutta la partita prova a dare quel qualcosa in più per raddrizzare il risultato.

Lapadula 5,5 – Oggi da punta centrale è l’uomo più avanzato del Genoa. Bravo nel subire falli e conquistare metri per far salire la squadra. Calo troppo drastico nella ripresa, quasi non si vede.

Kouame 6 – Prestazione di qualità e al tempo stesso di sacrificio. Gioco di gamba che manda in confusione la difesa bergamasca, spesso cercato con lanci lunghi. Tanta corsa anche in copertura per aiutare i compagni sul lato sinistro, insieme a Criscito pecca di ingenuità lasciando spazio all’inserimento di Castagne. Dal 73’ Sanabria sv -

All. Prandelli 5,5 – Partita a doppia velocità. Primo tempo la squadra risponde alle sue richieste, ordinati e vicini chiudono gli spazi. Mette la squadra migliore in campo senza ottenere i risultati sperati.

Arbitro Irrati 6 – Nel primo tempo con l’ausilio del Var annulla due gol per fuorigioco all’Atalanta. Giusto uso dei cartellini.

TABELLINO

ATALANTA(3-4-3): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, deRoon, Freuler, Gosens; Pasalic ( 46’ Barrow, 64’ Pessina), Ilicic ( 89’Ibanez), Zapata. A disp. Berisha, Rossi, Colpani, Del Prato, Piccoli, Reca. All. Gasperini.

GENOA(4-3-3):Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic ( 56’ Pereira), Criscito; Lerager(50’ Pandev), Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouame (73’ Sanabria). A disp.:Marchetti, Jandrei, Pezzella, Dalmonte,Lakicevic, Gunter, Schafer, Rolon, . All. Prandelli.

Marcatori: 47’Barrow(A) , 52’ Castagne (A), 89’ Pandev (G)

Arbitro: Irrati sed. Di Pistoia

Ammoniti: 7’ Veloso (G), 34’ Palomini (A) 59’ Pandev (G), 76’ Biraschi (G), 84’ Romero (G)

Espulsi:

