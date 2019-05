Serie B, tutti i verdetti: storica promozione Lecce! Palermo ai playoff, clamoroso Venezia ai playout

SERIE B CLASSIFICA FINALE VERDETTI / Triplice fischio, è finita la stagione regolare di Serie B! Fa festa il Lecce, che dopo il Brescia è la seconda formazione a centrare la promozione diretta in Serie A. Niente da fare per il Palermo che, invece, se la vedrà ai playoff con Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella per conquistare l'ultimo pass per la massima serie.

RISULTATI SERIE B

Clamoros, invece, quanto succede in coda: il Venezia nei minuti finali ribalta lo svantaggio sul campo del Carpi già retrocesso, trova il successo e spedisce il Foggia in Serie C centrando i playout dove affronterà la Salernitana che cade sul campo del Pescara.

Brescia-Benevento 2-3

Carpi-Venezia 2-3

Crotone-Ascoli 3-0

Lecce-Spezia 2-1

Padova-Livorno 1-1

Palermo-Cittadella 2-2

Perugia-Cremonese 3-1

Pescara-Salernitana 2-0

Verona-Foggia 2-1

CLASSIFICA FINALE SERIE B: Promozioni dirette: Brescia 67, Lecce 66; Play off: Palermo 63, Benevento 60, Pescara 55, Verona 52, Spezia 51, Cittadella 51; Confermate: Perugia 50, Cremonese 49, Cosenza 46, Crotone 43, Ascoli 43, Livorno 39; Play out: Salernitana 38, Venezia 38; Retrocesse: Foggia 37, Padova 31, Carpi 30.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui