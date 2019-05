Inter, Simeone conferma l'affare Godin: annuncio in conferenza

INTER GODIN / È ormai ufficiale l'addio di Diego Godin che dopo 9 stagioni di successi ed emozioni ha annunciato che a fine stagione lascerà l'Atletico Madrid per intraprendere una nuova avventura.

Da mesi, ormai, il centrale uruguaiano è promesso sposo dell'che ha già definito gli accordi e l'ulteriore conferma arriva dal tecnico dei 'Colchoneros', Diego, che oggi in conferenza stampa ha parlato così di Godin: "Ha dato tutto con noi e continuerà sicuramente a dare tutto anche in Italia, dove proseguirà la sua carriera. Anche lì sono certo che trasmettà i suoi valori, il suo impegno, il suo gioco ed il carisma. Volevamo rimanesse, ma come ha detto Diego non è stato trovato un accordo".