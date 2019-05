VIDEO SERIE A FIORENTINA MILAN GOL HIGHLIGHTS / Una sfida nella sfida quella che va in scena all'Artemio Franchi di Firenze dove la Fiorentina di Vincenzo Montella incrocia il Milan di Gennaro Gattuso in un anticipo che promette scintille. I viola per l'orgoglio dopo una serie di risultati deludenti, i rossoneri per continuare a sognare la Champions League.

Alla fine basta un gol dial 35' ai rossoneri per espugnare il Franchi. Milan meglio nella prima frazione, dove va più volte vicino al vantaggio cone lo stesso Calhanoglu. Nella ripresa sono i padroni di casa a sfiorare il pareggio, in particolare con, marisponde presente. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Fiorentina-Milan.