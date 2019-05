Milan, "caso André Silva": 'bufera' in Spagna e futuro scritto!

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA SIVIGLIA / André Silva si allontana sempre di più dal Siviglia. Un problema per il Milan, che non potrà incassare subito i 38 milioni did euro stabiliti per il riscatto. Il centravanti portoghese, come sottolinea il tecnico degli Andalusi, Caparros, è diventato un 'caso': "André Silva non ci sarà ed è un caso di cui bisogna parlare - riporta 'AS' - Spero che la sua Nazionale non lo convochi perché sarebbe un male per il calcio.

Come dovrebbe rimanerci il Siviglia se dovessimo vederlo giocare con il? C'è un referto del medico della società che gli paga lo stipendio, no siamo stupidi..."

Futuro lontano dal Siviglia e quasi certamente anche dal Milan per André Silva. I rossoneri sono intenzionati a continuare a puntare su Piatek e Cutrone e per il portoghese servono almeno 35 milioni di euro. Possibile un trasferimento al Wolves, dove troverebbe diversi suoi connazionali ma non sono escluse sorprese: in Spagna potrebbe interessare a Barcellona e Valencia, in Francia a Marsiglia e Monaco.

