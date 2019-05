Milan, Gattuso-Bakayoko: torna il sereno!

MILAN GATTUSO BAKAYOKO / Sembra lontana la partita contro il Bologna per Gattuso e Bakayoko. I due sembrano essersi chiariti e non è un caso che stasera il centrocampista francese dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il clima è dunque tornato disteso tra il mister e il calciatore e la conferma arriva da una foto pubblicata sui canali ufficiali del, che immortala Gattuso e Bakayoko darsi il cinque.