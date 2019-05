REAL MADRID ZIDANE LLORENTE / Il futuro di Marcos Llorente potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Il centrocampista spagnolo infatti è sceso in campo in campionato solamente sei volte in questa stagione. Questi numeri non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

A chiarire la situazione relativa al calciatore ci ha pensato, durante la conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Real: "Marcos ha bisogno di continuità per giocare bene come ha fatto ai tempi dell'Alavés due stagioni fa. Sappiamo che qui la competizione è importante. Con me ha avuto qualche opportunità di giocare".

