Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: come e quando si gioca

ESTRAZIONI LOTTO SUPERENALOTTO / Tre volte a settimana si può tentare la fortuna giocando al Lotto o al SuperEnalotto. Indovinando i numeri estratti si possono vincere ricchi premi. Di seguito, tutte le regole del gioco e i consigli utili su come giocare e quando giocare.

Consigli Lotto: numeri e probabilità

In molti scelgono di puntare sui numeri ritardatari (quelli che non vengono estratti da più tempo) o sui numeri frequenti (quelli estratti più spesso) per indovinare la sequenza dei numeri giusti. Ma la probabilità statistica di vittoria al Lotto rimane sempre la stessa. Le palline sono esattamente le stesse, da 1 a 90, in ogni ruota e in ogni estrazione.

Lotto, quando si gioca

Le estrazioni del Lotto, come detto, avvengono tre volte la settimana: martedì, giovedì e sabato, intorno alle ore 20. Si può giocare tutti i giorni a qualsiasi ora, in ricevitoria e online, fino alle ore 19.30 del giorno dell’estrazione stessa. Una volta estratti i numeri, si può riprendere a giocare circa un’ora dopo la fine dell’estrazione, intorno alle 21:30.

Lotto, come si gioca

Il Lotto è un gioco a premi che consiste nell’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 90. I numeri vengono estratti su dieci diverse “ruote”, che si trovano in 10 diversi capoluoghi di provincia nei quali avviene l’estrazione dei numeri.

Lotto, tutte le quote

Le città sono quelle di. Esiste inoltre un’undicesima ruota, chiamata “Nazionale”. Si possono giocare massimo 10 numeri su ogni ruota. Si possono giocare i numeri anche su più ruote, anche su tutte (esclusa la Nazionale). Il giocatore può scegliere se giocare solo due numeri (ambo e ambetto), se giocare tre numeri (terno), oppure quattro numeri (quaterna) o ancora cinque numeri (cinquina).

Non ci sono premi fissi nel gioco del Lotto. Per capire quanto è possibile vincere, si può fare riferimento a una tabella, pubblicata sul sito Lottomatica, che riporta, per una giocata su una singola ruota, quanto si vincerebbe per ognuna delle possibili combinazioni, puntando un euro.

SuperEnalotto, cos'è, come si gioca e come si vince

La combinazione del SuperEnalotto è di sei numeri da scegliere tra 1 e 90. I sei numeri vincenti vengono estratti a sorte tre volte a settimana, proprio come avviene nel Lotto, il martedì, giovedì e sabato - salvo estrazioni speciali che possono essere comunicate sul sito ufficiale - alle ore 20.00 e si possono vincere dei premi realizzando 2, 3, 4, 5, 5+1 (il numero jolly) o 6. Il montepremi di ogni categoria di premio viene suddiviso in parti uguali, a seconda del numero dei vincitori per ogni categoria.

