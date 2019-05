LOTTO SUPERENALOTTO SISTEMI PROBABILITA' / Il Superenalotto è uno dei giochi d'azzardo più ricchi in assoluto, con un montepremi che tocca cifre spesso semplicemente vertiginose. Al tempo stesso, è anche quello con la più bassa probabilità di vincita in tutti i sensi. Vincere al Lotto, poker, roulette e Gratta e Vinci può risultare decisamente più semplice.

Superenalotto, Lotto, Poker: le probabilità di vincita

Vediamo tutte le percentuali.

1 SU 622.414.630

è la probabilità di vincita del 6 al Superenalotto.

1 su 103.769.105

è la probabilità di vincita del 5+1 al Superenalotto.

1 SU 43.949.268

è la probabilità di indovinare una cinquina secca al Lotto.

1 SU 1.250.230

è la probabilità di vincita di un 5 al Superenalotto.

1 SU 649.739

è la probabilità di avere alla prima mano una scala reale servita (cioè una scala di cinque carte dello stesso seme) al gioco del Poker.

1 SU 38

è la probabilità di vincere alla roulette puntando su un solo numero.

DA 1 SU 15 A 1 SU 7 CIRCA

sono le probabilità di vincere al Gratta&Vinci, a seconda del tagliando acquistato.

Superenalotto, un gioco iniquo: ecco perché

Un gioco d’azzardo è equo quando corrisponde un premio in relazione alle probabilità di vincita. Nel lancio di una moneta, ad esempio, la probabilità di indovinare se uscirà testa o croce sono 1 su 2. Il gioco è equo se puntando un euro se ne possono vincere due. In tutti gli altri casi il gioco è iniquo e sbilanciato a favore del banco.

Nel Superenalotto ogni puntata costa 0,5 euro e concorre a far vincere con 5 possibili combinazioni 6, 5+1, 5, 4, 3 e 2. Ogni possibilità di vincita ha quindi un’incidenza di 0,1 € sul costo della giocata.

Il Superenalotto diventa un gioco equo quando il premio per il 6 è almeno di 622.614.630 x 0,1€, cioè 62.261.463 €. Quindi solo chi vincerà un Jackpot superiore a questa cifra avrà vinto una somma equa in relazione alle probabilità reali di vincità.

Superenalotto: ecco il trucco e il sistema ideale per vincere

Le probabilità di vincita, come abbiamo visto, sono bassissime. Considerate tutte le caratteristiche del Superenalotto, non esiste un trucco o sistema infallibile. L'unico sarebbe quello di NON GIOCARE per non perdere la quota scommessa. Ma il jackpot sale sempre di più. E chiunque è tentato di sfidare la sorte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui