CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO MILAN / Marco Giampaolo deciderà a breve il suo futuro. L'allenatore della Sampdoria infatti è uno degli indiziati principali a ereditare la panchina di Gennaro Gattuso al Milan. Oltre ai rossoneri, il tecnico di Bellinzona è seguito anche dalla Roma, in cerca del profilo giusto per il post Ranieri.

L'allenatore ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa di oggi: "Mi vedrò con il presidente tra la gara con ile quella contro la. L'ordinario appiattisce: mi piace quando tutti, club e calciatori, abbiano la voglia di fare un passo in avanti. Alzo l'asticella per tutti. Alla società non rimprovero nulla".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui