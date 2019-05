MILAN RIVER PLATE QUINTERO / Dopo l'esperienza a Pescara, per Juan Fernando Quintero potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.

Il trequartista colombiano, al momento in forza ale alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, è finito nel mirino dei rossoneri, che starebero pensando di riportarlo in Italia . Per le ultime notizie di mercato CLICCA QUI

Il giocatore ha una clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro e, come riporta 'TyC Sports', il club argentino non vuole scendere sotto quella cifra. La società di Buenos Aires non è infatti intenzionata a trattare sul prezzo e l'unico modo per cui Quintero possa lasciare il club è versare l'intero importo della clausola.

