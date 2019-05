MANCHESTER UNITED HERRERA PSG / Manchester si allontana, Parigi si avvicina. L'avventura di Ander Herrera con la maglia del Manchester United è arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista basco ha infatti annunciato il suo addio al club inglese attraverso un video pubblicato dai canali ufficiali dei 'Red Devils'.

Queste alcune delle parole di Herrera: "C'è del rosso nel mio cuore, l'ho saputo sin dalla prima volta che ho giocato qui e ho indossato questa maglia. Mi sono sentito speciale e orgoglioso in questi anni e ogni qual volta ho rappresentato questo club, ho capito cosa significhi giocare per questa società. Giocare per il miglior club d'Inghilterra è stato un onore. Grazie per questi cinque anni". Il giocatore spagnolo si libererà dunque a costo zero e ormai manca solo l'annuncio ufficiale del suo passaggio in estate al