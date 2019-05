Juventus, svolta Dybala: tutto in 48 ore

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA - Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus. Specialmente qualora dovesse essere confermato Allegri sulla panchina dei bianconeri. Raffreddate le piste di uno scambio con Icardi dell'Inter e del Real Madrid, per l'attaccante argentino negli ultimi giorni si parla con insistenza di un trasferimento in Premier League, in particolar modo al Manchester United.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato! Secondo i media tedeschi, tuttavia, ci sarebbe stata un'accelerazione da parte del

Oggi il Bayern Monaco potrebbe laurearsi campione di Germania con una giornata di anticipo qualora dovesse battere il Lipsia oppure se il Borussia Dortmund non dovesse vincere contro il Fortuna Dusseldorf. Domani, poi, gli scout bavaresi dovrebbero essere presenti allo stadio 'Olimpico' per assistere a Roma-Juve e osservare ancora una volta Dybala. Infine lunedì potrebbero esserci i primi contatti tra le due dirigenze per provare a intavolare una trattativa per la 'Joya'.

