ROMA JUVENTUS ALLEGRI / La corsa alla Champions League passa anche per la Juventus. I bianconeri, già campioni d'Italia, scenderanno in campo contro Roma e Atalanta e gli esiti dei match incideranno e non poco nella lotta per il quarto posto. In casa Juve però c'è soprattutto fermento per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero non ha ancora comunicato se resterà o meno a Torino anche la prossima stagione. Intanto Calciomercato.it seguirà in diretta la conferenza stampa dell'allenatore toscano in vista della sfida contro la Roma all'Olimpico in programma domani sera.

SUL FUTURO - "Quello che si legge mi sta facendo divertire. Pensate se in questi anni non fossi riuscito a portare a casa qualche trofeo. Fa parte del gioco è giusto così. Altrimenti non ci sarebbe da parlare. Ci incontreremo col presidente in settimana e parleremo. Al presidente avevo comunicato che sarei rimasto prima della semifinale di ritorno. Voi infiocchettate il tutto. La mia gratitudine va al presidente e alla società per il lavoro che abbiamo svolto. Non posso piacere a tutti. Il calcio è fatto di risultati e di lavoro. Devo rendere conto a società e presidente. In questi anni abbiamo fatto un buon lavoro. Quest'anno la situazione sta facendo più clamore perché siamo usciti ai quarti di finale".

SUL NUOVO CICLO - "Io ho in mente tutto da sei mesi. Devo consultare il presidente. Le cose le ho sempre ben chiare. Quando ci vedremo, parleremo di tutto. Non vi dico di cosa. Domani ci sarà una bella partita contro la Roma. Dobbiamo giocarla al meglio perché poi avremo la festa con l'Atalanta in casa.

Chi guarderà la gara si divertirà. Gustiamoci la partita di domani. Poi abbiamo recuperato un sacco di giocatori: Sandro, Bentancur, Dybala. Queste sono cose importanti (ride ndr)".

SUI POSSIBILI SOSTITUTI IN PANCHINA - "L'incontro è stato anticipato di 15 giorni. I nomi che sono usciti fanno parte del gioco. Al Milan mi volevano mandare via e dicevano che doveva arrivare Guardiola".

IL PROSSIMO ANNO DI DYBALA - "Dovrebbe giocare dall'inizio domani. La sua posizione è stata la stessa anche quest'anno. L'anno scorso giocava con Mandzukic e Higuain. Quest'anno Ronaldo è un giocatore diverso ma la sua posizione è la stessa".

SUL RINNOVO - "Parlare ora degli argomenti che affronterò non ha senso. Non so e non posso rispondere".

SU BENTANCUR - "Il giocatore deve mettersi in discussione tutti i giorni. Lui è cresciuto molto. Deve crescere negli inserimenti, tiri e gol. Lui è giovane e ha il tempo di crescere. Gli mancano alcune situazioni di gioco".

SU CANCELO - "Lui è migliorato da quando è arrivato. Ha qualità importanti sulla gestione di palla singola. Può migliorare perché è giovane. La Juventus ha giovani importanti: Cancelo, Rugani, Dybala, Bernardeschi, Spinazzola, ecc. La squadra è miscelata bene. È normale che poi bisognerà fare le valutazioni assieme a Paratici e a Nedved. La forza della Juventus si è vista in questi cinque anni: in cinque anni sono cambiati quasi tutti: sono rimasti Chiellini e Bonucci".

SULLA SENSAZIONE DELLA SOCIETA' SUL FUTURO - "Il presidente ha parlato prima della gara con l'Ajax. Noi siamo diretti e ci stimiamo. Anche con Paratici e Nedved ho un rapporto diretto. Per arrivare ai grandi risultati serve una grande società".

