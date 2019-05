NAPOLI REAL MADRID MENDY / Operazione restyling per la difesa. Il Napoli punta a un completo rifacimento delle corsie laterali. Con Hysaj e Mario Rui sempre più lontani dalla permanenza in azzurro, i partenopei starebbero studiando un doppio colpo, sia a destra che a sinistra. E se a destra piace tanto Trippier del Tottenham, a sinistra il nome preferito dalla dirigenza campana è Ferland Mendy del Lione.

Un'operazione non semplice, considerando le richieste del presidente, osso duro nelle trattative. Per le ultime notizie di mercato CLICCA QUI

A complicare ulteriormente le cose ci sarebbe l'interesse del Real Madrid per il terzino francese di origini senegalesi. I 'Blancos' si sarebbero già attivati, visto che in settimana, come riportato da 'Marca', ci sarebbe stato un incontro a Lione tra la dirigenza dei transalpini e due rappresentanti madrileni: il direttore generale José Angel Sanchez e il responsabile degli acquisti sul mercato Juni Calafat. Mendy sarebbe una richiesta precisa di Zidane, che vorrebbe un degno erede di Marcelo per la fascia sinistra. Il Lione chiede 45 milioni di euro, ma la possibilità per i francesi di non disputare la Champions League potrebbe essere una preziosa carta da giocare per le pretendenti al terzino sinistro.

