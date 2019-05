Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>VIDEO SERIE A CAGLIARI LAZIO GOL HIGHLIGHTS / Unormai praticamente salvo ospita lache dopo il ko subito in rimonta con l'Atalanta ha detto addio all'obiettivo Champions League, ma a questo punto non può permettersi di farsi scappare l'Europa League. Testa al Cagliari, dunque, senza distrazioni in vista della finale di Coppa Italia. A fine gara Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Cagliari-Lazio.