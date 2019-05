ROMA ATALANTA GASPERINI / Il futuro di Maurizio Sarri non è così certo. Il tecnico toscano ha ribadito la propria volontà di restare al Chelsea, ma la decisione di una sua permanenza, chiaramente, spetta al club inglese. Di certo però le parole di Sarri sono un chiaro segnale e per questo i club interessati a lui, come Milan, ma soprattutto Roma, dovranno cercare delle alternative.

E i giallorossi sembrano averla trovata, visto che sembra pronto l'assalto a Giampiero.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il club capitolino avrebbe virato con forza sull'allenatore dell'Atalanta. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra la dirigenza della Roma e il tecnico, ma a sbloccare la situazione potrebbe essere Franco Baldini. Gasperini non è un nome nuovo nella Capitale, visto che era stato allertato due anni fa prima che il club scegliesse Di Francesco. L'allenatore piemontese avrebbe già dato la propria disponibilità a valutare un'offerta triennale, ma prima bisognerà parlare con il presidente Percassi, anche per questioni di correttezza.

