Juventus, da Alderweireld a Romagnoli: sprint per un nuovo top in difesa

JUVENTUS ALDERWEIRELD ROMAGNOLI / La Juventus ha deciso di anticipare i tempi e nell'ottica di un restyling profondo in difesa è intenzionata a portare subito a Torino il giovane Romero già acquistato dal Genoa. Ma non solo. I bianconeri vorrebbero affiancargli infatti un altro centrale più esperto, pronto fin da subito ad ereditare il posto di Andrea Barzagli e partire da titolare, per cui sta sondando diversi profili top stringendo sempre più il cerchio attorno ad alcuni nomi.

Appurato che la pista che conduce a Matthijs deLigt si fa sempre più complicata per via della concorrenza spietata soprattutto del Barcellona, la dirigenza juventina registra complicazioni anche sul fronte Varane che con il ritorno di Zidane sembra più vicino al dietrofront e dunque alla permanenza al Real Madrid.

L'ipotesi Ruben Dias non convince per i costi dell'operazione, per cui secondo 'Tuttosport' il Ds Fabio Paratici avrebbe approfondito i discorsi per Samuele Jerome. In corsa anche, mentre un nome che starebbe guadagnando posizioni è quello di Toby, in scadenza nel 2020 col Tottenham che lo valuta 30 milioni di euro. Cifra inferiore ai 36 milioni necessari per strappare Kostasalla Roma che, tra l'altro, nelle gerarchie degli obiettivi in Serie A della Juventus segue Alessio, capitano del Milan e vero e proprio nome caldo cerchiato in rosso nella lista di Paratici. Il Milan continua a reputarlo pressoché incedibile, la 'Vecchia Signora' è in pressing costante ormai da tempo e nel caso in cui i rossoneri non dovessero centrare la Champions proverebbero l'affondo.