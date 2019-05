LAZIO PAULO SOUSA BADELJ BORDEAUX / Potrebbe concludersi dopo una sola stagione l'avventura alla Lazio di Milan Badelj. Il centrocampista croato, arrivato la scorsa estate a parametro zero dalla Fiorentina, sarebbe infatti finito nel mirino del Bordeaux.

Il suo ex allenatore in viola,, starebbe infatti pensando a lui per rafforzare il centrocampo dei girondini. Lo riporta 'L'Equipe'. Per le ultime notizie di mercato CLICCA QUI