Napoli, 30 milioni per Theo Hernandez

NAPOLI HERNANDEZ / Guarda in Spagna il Napoli che, in vista di un profondo restyling delle corsie laterali, ha messo nel mirino Theo Hernandez, laterale classe '97 che dopo una stagione non esaltanta alla RealSociedad farà rientro al RealMadrid, ma non per restarci.

La dirigenza delle 'Merengues', scrive il quotidiano 'As', ha messo in conto infatti la cessione dello spagnolo per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, senza clausole o diritto di recompra.

Il Napoli, come raccontato da Calciomercato.it, segue Hernandez ma deve fare i conti con la concorrenza di diversi altri club europei, in particolare dalla Premier e dalla Bundesliga dove in estate approderà il fratello Lucas, ceduto dall'Atletico Madrid al BayernMonaco. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza nelle scelte del calciatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui