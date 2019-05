Juventus, cifre e dettagli dell'opzione Pochettino per il dopo-Allegri: le ULTIME di CM.IT

JUVENTUS POCHETTINO ALLEGRI / Sono giorni di attesa e valutazioni, con un immenso effetto domino tra le panchine delle big d'Europa che potrebbe scatenarsi da un momento all'altro. Tra i pezzi principali del puzzle c'è la posizione di Massimiliano Allegri alla Juventus, che attende il faccia a faccia con il presidente Andrea Agnelli per capire se le visioni coincidono e, dunque, se si può proseguire insieme o meno. La permanenza in bianconero dell'allenatore toscano rimane l'ipotesi più accreditata, almeno secondo quanto filtra dagli ambienti juventini, ma l'addio resta un'ipotesi che non può essere scartata, come confermano anche i movimenti dei dirigenti che parallelamente si cautelano tenendo vive le piste per sostituirlo.

Nelle ultime ore, in particolare, si è sparsa la voce di un contatto già avvenuto tra la Juventus e Mauricio Pochettino, manager del Tottenham finalista in Champions League.

Contatto che, stando alle informazioni in possesso della redazione di Calciomercato.it , in realtà non c'è ancora stato, fermo restando che Pochettino rimane una valida opzione per la panchina juventina in caso di ribaltone. Il problema è più che altro economico. Dopo il rinnovo firmato nel 2018, il manager argentino a Londra guadagna 12 milioni di euro a stagione e per cambiare panchina la richiesta si alzerà almeno fino a quota 15 milioni. Un discorso che, in ogni caso, verrebbe affrontato più avanti: troppo importante questo finale di stagione per gli 'Spurs' e Pochettino che resta focalizzato al 100% sulla conquista della Champions nella finale col Liverpool. Lo ha ribadito anche ieri rilasciando dichiarazioni con qualche indicazione sul suo futuro , interpretabili comunque anche come un possibile messaggio al board del Tottenham per chiarire i piani e le ambizioni future del club.

Detto questo, l'ipotesi di addio soprattutto in caso di conquista della coppa dalle grandi orecchie è uno scenario da non scartare e la Juventus, qualora dovesse concretizzarsi la rottura con Allegri, rimane pista non semplice ma valida.

