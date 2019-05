INTER CONTE / L'Inter ha deciso di rompere gli indugi e fiutate le turbolenze di casa Juventus, con la posizione di Massimiliano Allegri ancora da valutare, ha ricevuto l'ok anche del patron Zhang Jindong che ha individuato in Antonio Conte l'uomo migliore a cui affidare l'eredità che lascerà Luciano Spalletti, proiettato alla seconda qualificazione consecutiva in Champions League che sarà matematica con sei punti conquistati tra Chievo, Napoli ed Empoli.

Conte, scrive 'Tuttosport', ha recepito i piani di Suning e detto 'sì' ad un contratto triennale con ingaggio simile a quello percepito al Chelsea (circa 10 milioni a stagione): mancherebbe solo il viaggio a Nanchino, quartier generale del colosso cinese proprietario dell'Inter, per arrivare alle firme e dunque gli annunci. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Ulteriore conferma dello stato avanzato della trattativa col manager leccese arriva dal particolare fermento che si registra nel calciomercato Inter sempre più orientato verso le idee dell'allenatore che potrà contare su una difesa già solida, ma avrà bisogno di ribaltare la batteria degli esterni per impostare il suo 3-5-2. Con D'Ambrosio arruolabile nel ruolo di difensore alle spalle dei titolari Skriniar, Godin e de Vrij, il solo elemento in rosa utile alla causa resterebbe Asamoah, a meno di un cambio di ruolo di Perisic che però pare destinato all'addio. Per questo i dirigenti nerazzurri hanno accelerato su Danilo (accordo a 3,5 milioni a stagione e intesa col City per 15 milioni più bonus) e nel frattempo stanno cercando di anticipare la Juventus anche su Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United e più volte cercato dall'Inter nelle ultime sessioni. I colpi però dovranno essere tre, per questo è caldo il profilo di Gosens dell'Atalanta che è stato promosso a pieni voti dagli scout nerazzurri, ma attenzione anche a Sidibe, Zappacosta, EmersonPalmieri e pure Moses che con Conte in Premier ha vinto e ora il Chelsea ha relegato in prestito al Fenerbahce.

Attenzione poi all'attacco, dove l'addio di Mauro Icardi pare inevitabile. Il preferito di Conte per sostituirlo sarebbe Romelu Lukaku che sogna la Serie A, ma costa tanto e si valuta un possibile scambio con Ivan Perisic come parziale contropartita. La prima alternativa più economica, invece, porta ad Edin Dzeko.

