Inter, ribaltone Ozil: la conferma dell'agente

INTER OZIL / Protagonista di una stagione non esaltante e finito spesso al centro della critica, Mesut Ozil nelle ultime sessioni di calciomercato è stato uno dei nomi più chiacchierati finendo per essere accostato spesso all'Inter che anche in vista della prossima estate viene segnalata come spettatrice intessata alle vicende relative al trequartista tedesco. In scadenza di contratto con l'Arsenal nel 2021, l'ex Real Madrid è considerato da più parti come possibile partente e le voci continuano a rincorresi.

L'agente del giocatore, Erkut, ai microfoni di 'Turkish Football' però respinge al mittente ogni indiscrezione e annuncia: "Le voci ci sono e ci saranno sempre, non c'è dubbio. Ma posso garantire sulla lealtà di Mesut, la sua testa è concentrata sull'Arsenal e soltanto sull'Arsenal. Il suo sangue è rosso Arsenal ed il fatto che rispetterà il suo contratto è una certezza. Resterà almeno fino al 2021, i tifosi possono stare tranquilli. Ha trovato un posto in cui si trova bene e pensa di poter dare ancora molto". Le pretendenti, dunque, sono avvertite.