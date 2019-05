NAPOLI MILIK RINNOVO / Il Napoli è pronto a prolungare il contratto di Arek Milik: autore di venti gol in stagione, il polacco ha vissuto una stagione altalenante con una buona quantità di gol ma anche diverse critiche per alcuni errori sotto porta.

Lo stesso calciatore ne parla in un'intervista a 'Sky', dopo aver fatto chiarezza sul suo futuro: tutto gli aggiornamenti in tempo reale cliccando qui

"Il mio procuratore sta parlando con il direttore e con il presidente per il rinnovo - ha spiegato Milik -. Io, come ripeto sempre, sono un giocatore e mi devo concentrare esclusivamente sul campo". Poi sulle critiche: "In Italia si parla tantissimo: ogni volta che faccio gol sono un attaccante gandissimo, quando sbaglio invece dicono che al Napoli serve un altro attaccante. Lo accetto, è così in tutto il mondo: mi devo concentrare sul mio lavoro e migliorare il mio gioco. Non posso fare niente di più".

